Apple smette di firmare iOS 15.3.1: downgrade da versione 15.4 non più effettuabile

Con il lancio dell’aggiornamento ad iOS 15.4, è giunto il consueto momento successivo del blocco del downgrade ad iOS 15.3.1 e, parallelamente, anche ad iPadOS 15.3.1. Se quindi avete notato alcuni problemi con l’ultimo update e preferite tornare alla versione precedente, da oggi non sarà più possibile farlo.

L’aggiornamento del sistema operativo per iPhone e iPad è giunto a metà marzo 2022 con una serie di novità estremamente interessanti: parliamo dell’introduzione del supporto al Green Pass nel Wallet, all’interno della “Scheda vaccini”, ma anche della possibilità di utilizzare il FaceID anche con la mascherina e senza Apple Watch per sbloccare il telefono. Immancabili, dunque, le nuove emoji per l’esperienza lato messaggistica.

Non sono mancate però segnalazioni interessanti come un presunto consumo elevato della batteria, il quale però è dovuto a una serie di operazioni attive in background necessarie affinché il sistema operativo operi correttamente, tra cui la ricalibrazione della batteria. Pertanto, quello che poteva essere considerato un disguido tecnico dovuto da iOS 15.4 è in realtà una attività semplice e di routine. Se dopo pochi giorni dovessero mostrarsi ulteriori anomalie, allora in tal caso si tratterà di un effettivo problema tecnico potenzialmente relativo alla batteria stessa e non all’aggiornamento.

Tornando al blocco del downgrade ad iOS 15.3.1, perché avviene? Molto semplicemente, ciò serve per garantire maggiore sicurezza e bloccare i tentativi di jailbreak degli iPhone.

