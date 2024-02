Apple smonta una popolare teoria: se il telefono cade in acqua il riso è inutile

Fortunatamente, la maggior parte degli smartphone attualmente presenti sul mercato sono resistenti all’acqua. Tuttavia, per coloro che posseggono dispositivi più datati e che non hanno ottenuto la relativa certificazione o che non hanno rispettato i limiti di tempo ed immersione, arriva una brutta notizia che smonta un falso mito.

In un documento di supporto, infatti, Apple spiega che immergere il telefono bagnato in un sacchetto di riso non è risolutivo per farlo asciugare ed assorbire l’acqua che è penetrata al suo interno. “Non mettere il tuo iPhone in un sacchetto di riso. Ciò potrebbe consentire a piccole particelle di riso di danneggiare il tuo iPhone" afferma il colosso di Cupertino sul proprio sito web, in una faq individuata per la prima volta da Macworld. La faq in questione si riferisce a cosa fare se si riceve su iPhone l’avviso del rilevamento liquidi.

Apple ovviamente sconsiglia anche di evitare qualsiasi fonte di calore esterna: asciugacapelli, aria compressa o il forno a microonde non servono a nulla, così come inserire bastoncini di cotone o salviette di carta nelle porte di ricarica. Anzi, potrebbero causare ulteriori problemi.

Il colosso di Cupertino suggerisce anche di toccare il telefono contro la mano con il connettore rivolto verso il basso e quindi lasciarlo asciugare in un’area con un buon flusso d’aria ed attendere almeno 30 minuti prima di caricarlo. Qualora dovesse ancora comparire l’alert del rilevamento dei liquidi, viene consigliato di aspettare ulteriormente in quanto potrebbero essere necessarie fino a 24 ore.