Apple, lo Snapdragon 8CX Gen4 farà (finalmente) tremare l'M2?

Se le prestazioni del chip Snapdragon 8cx Gen3 contro M2 non erano del tutto entusiasmanti, il quadro potrebbe cambiare con l'arrivo della nuova generazione di SoC per notebook ARM prodotti da Qualcomm.

Il nuovo Snapdragon 8cx Gen4, infatti, potrebbe davvero iniziare a impensierire la concorrenza di Apple e dei suoi chip proprietari con una generazione finalmente all'altezza delle aspettative, colmando un gap che dura ormai da forse troppo tempo.

Le prime specifiche del SoC, nome in codice "Hamoa", parlano di 12 Core, distribuiti in 8 Core ad alte prestazioni e altri 4 ad elevata efficienza, rispettivamente con frequenze di 3.40 GHz e 2.50 GHz.

Ogni cluster da 4 Core, a sua volta, avrà a disposizione 12 MB di cache L2 condivisa e 8 MB di cache L3, mentre non ci dovrebbero essere grosse novità lato GPU, confermando la Adreno 740 già presente da due generazioni: proprio quest'ultimo potrebbe rappresentare l'anello debole dell'offerta, con il chip M2 che permette prestazioni ottime a tutto tondo.

In termini di compatibilità, invece, il nuovo Snapdragon dovrebbe superare il chip M2 garantendo il supporto a memorie LPDDR5X fino a 64 GB (laddove Apple si ferma alle LPDDR5), ma le novità non si fermano qui poiché potrebbe esserci la compatibilità con GPU discrete su PCIe Gen4 x8 e il supporto al WiFi 7, che aprirebbe le porte alla connettività di nuova generazione.

Anche lato archiviazione le cose si fanno interessanti, grazie alla presenza di quattro linee PCIe Gen4 per NVMe pur garantendo il supporto a memorie UFS. Infine, dovrebbero esserci miglioramenti anche lato encoding e decoding hardware, rendendo i notebook ARM di nuova generazione decisamente più adatti a un utilizzo professionale.

Attualmente si parla solo di rumor, ma il quadro potrebbe essere decisamente incoraggiante per chi è alla ricerca di un'alternativa alla lineup di Cupertino, che tra l'altro di recente è stata arricchita con il lancio dei nuovi MacBook Pro e Mac Mini M2.