Apple sarà la prima società ad usare i chip TSMC a 2nm: consegne nel 2025?

Apple sarà la prima azienda a ricevere i chip basati sul nuovo processo produttivo a 2nm di TSMC. A riportare la notizia il DigiTimes, secondo cui il colosso di Cupertino si sarebbe assicurato la commessa in anticipo rispetto ai concorrenti.

TSMC dovrebbe iniziare a produrre chip da 2nm nella seconda metà del 2025, ed è probabile che le prime consegne avvengano proprio in tale periodo. Come sicuramente sapranno in molti, la diminuzione delle dimensioni dei nodi porta con se importanti vantaggi: ad esempio i chip A17 Pro visti in iPhone 15 Pro e gli M3 dei Mac sono basati sul processo produttivo a 3nm che rispetto ai predecessori a 5nm hanno portato notevoli miglioramenti in termini di velocità della GPU (+20%) e CPU (+10%), oltre che un motore neurale 2 volte più veloce sia su iPhone che sui laptop.

TSMC, che sta costruendo due nuove strutture per le linee produttive a 2nm, porterà l’adozione dei transistor gate-all-around field-effect (GAAFET) con nanosheet invece di FinFET, i quali dovrebbero garantire velocità più elevate a fronte di transistor più piccoli. La società taiwanese, che ha tra i principali clienti proprio Apple, starebbe anche iniziando i lavori sui chip da 1,4 nanometri che dovrebbero essere disponibili sul mercato nel 2027. I più informati ritengono che Apple starebbe lavorando per assicurarsi le prime consegne anche su questi.

Secondo le indiscrezioni, i chip a 2nm di TSMC avranno prezzi più elevati, che potrebbero avere un impatto anche sui costi finali dei dispositivi.