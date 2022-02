Apple, sorprese in vista del keynote di marzo? Spuntano tre nuovi Mac

Il keynote primaverile di Apple dovrebbe essere programmato tra poche settimane, l'8 marzo prossimo. In attesa della conferma ufficiale di Apple della data dell'evento, che potrebbe farsi attendere fino ai primi di marzo, i leak e i rumor sui device che vi saranno mostrati sono esplosi negli ultimi giorni.

Sicuramente al keynote saranno presentati iPhone SE 3 e un nuovo iPad, mentre vi è ancora un'incognita circa la lineup dei Mac e Macbook dell'evento: in particolare, gli insider sono certi che al keynote verrà presentato almeno un nuovo device della linea Mac, ma Apple potrebbe decidere di fare le cose molto più in grande.

A quanto pare, infatti, all'evento la casa di Cupertino potrebbe mostrare il nuovo Macbook Pro e il chip M2, mentre nel 2022 arriveranno ben quattro Mac con il chip M2, di cui almeno uno sarà presentato in primavera. Ulteriori conferme in merito a tale ipotesi arrivano oggi dal portale Consomac, che ha scoperto il listing di ben tre modelli di Mac da parte di Apple presso lo Eurasian Economic Database.

I tre dispositivi, in particolare, hanno model number A2615, A2686 e A2681, anche se non è chiaro di quali device si tratti nello specifico. Visto che solitamente Apple carica i propri dispositivi su questi database internazionali solo pochi giorni prima del loro lancio, è quasi certo che all'evento di marzo vedremo ben tre Mac diversi, che potrebbero essere sia dei dispositivi con chip M1 e che dei device dotati della nuova versione del chip di Cupertino.

Secondo gli ultimi rumor, potremmo vedere all'evento un nuovo Mac Mini con chip M1, probabilmente il device con model number 2615, e poi due Mac dotati del chip M2, rispettivamente l'A2686 e l'A2681, che potrebbero essere i due modelli di Macbook Pro "entry-level" tanto rumoreggiati nelle ultime settimane. Tuttavia, è ancora presto per fare speculazioni in merito, poiché finora nemmeno gli analisti più esperti, come Mark Gurman e Ming-Chi Kuo, si sono esposti a riguardo.