Apple sorride a metà: gli iPhone 15 vendono bene, le vendite dei Mac sprofondano

Come abbiamo avuto modo di raccontare, nella notte Apple ha annunciato i risultati finanziari del Q3 2023 e Tim Cook ha confermato che è in arrivo il ChatGPT di Apple. Il fulcro della notte però sono stati i numeri, che fanno sorridere a metà la Mela.

Intervistato dalla CNBC, il CEO americano ha dichiarato che la gamma iPhone 15 sta vendendo bene rispetto ad iPhone 14, almeno nelle prime fasi. “Se guardi l'iPhone 15 per quel periodo di tempo e lo confronti con l'iPhone 14 per lo stesso periodo nel trimestre di un anno fa, iPhone 15 ha fatto meglio di iPhone 14” ha affermato Tim Cook, il quale ha aggiunto che iPhone 15 Pro e Pro Max continuano a registrare una disponibilità limitata.

Discorso diverso invece per la divisione Mac, e le attenzioni e speranze sono tutte rivolte verso i nuovi MacBook Pro con M3 annunciati di recente. La divisione Mac ha registrato un calo del 34% su base annua, il che probabilmente ha giustificato l’evento tenuto la scorsa settimana dove sono stati rivelati i nuovi laptop con la speranza che diano uno slancio alle vendite. Cook però ha evidenziato che l’attuale mercato dei PC è “impegnativo”, e non si tratta certo di una novità visto che anche i dati diffusi in precedenza avevano mostrato qualche difficoltà. "Penso che il Mac avrà un trimestre significativamente migliore nel trimestre di dicembre", ha aggiunto Cook alla CNBC. "Abbiamo l'M3, abbiamo i nuovi prodotti e non abbiamo il fenomeno del confronto su base annua."

La divisione iPad ha riportato ricavi in calo del 10%, mentre per quanto riguarda gli indossabili il calo è stato del 3%. La fonte di guadagno di Apple continua ad essere la divisione servizi, cresciuta del 16% su base annua.