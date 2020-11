Apple sospende la collaborazione con Pegatron: 'violati i diritti dei lavoratori'

Secondo quanto riferito da Bloomberg, Apple ha temporaneamente sospeso la collaborazione con uno dei suoi principali partner di produzione, Pegatron, dopo aver scoperto che l’azienda ha violato il codice di lavoro relativo ai dipendenti e studenti.

La collaborazione è stata sospesa in via momentanea e lo sarà fin quando Pegatron non effettuerà una serie di correzioni che gli permetteranno di mettersi in regola.

Apple ha confermato le indiscrezioni in una dichiarazione: “diverse settimane fa, abbiamo scoperto che Pegatron, uno dei nostri fornitori, ha violato il codice di condotta di Apple. Abbiamo posto Pegatron in libertà vigilata e non riceverà alcuna nuova commessa da Apple fin quando non avrà completato tutte le azioni correttive richieste” ha affermato un portavoce, che però non ha svelato molti dettagli sul tempo massimo che è stato dato a Pegatron.

Bloomberg riferisce che i responsabili hanno fatto di tutto per nascondere le tracce di tali violazioni, allo scopo di mantenere il rapporto con il colosso di Cupertino. A quanto pare, tra le azioni finite sotto la lente di Apple figurano la falsificazione di documenti e l’errata (e voluta) classificazione degli studenti che fanno parte del programma studio-lavoro. Inoltre, gli studenti sarebbero stati costretti a svolgere lavori non correlati a tale programma.

Non c’è nessuna traccia di lavori forzati oppure di sfruttamento minorile, ma fin quando la questione non sarà risolta, Pegatron non riceverà altri ordini.