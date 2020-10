Apple sostituirà gratis gli AirPods Pro che presentano alcuni problemi audio

In seguito alle segnalazioni degli utenti, Apple ha deciso di intervenire sulla questione dei problemi degli AirPods Pro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto dalla stessa Apple sul suo sito ufficiale di supporto, la società di Cupertino ha scelto di sostituire gratuitamente gli auricolari AirPods Pro che presentano problemi con la cancellazione del rumore oppure dei suoni che iniziano a sentirsi in ambienti rumorosi, mentre si effettua attività fisica o durante le chiamate.

Nel post pubblicato sul portale ufficiale dell'azienda di Cupertino, si legge: "Apple ha accertato che un numero ristretto di AirPods Pro potrebbe riscontrare alcuni problemi di audio. Le unità interessate sono state prodotte prima di ottobre 2020". Coloro che riscontrano i succitati problemi possono rivolgersi ad Apple, nonché a un Apple Authorized Service Provider, in modo che venga identificato il problema e si proceda, eventualmente, alla sostituzione di un singolo auricolare oppure di entrambi. La base di ricarica rimarrà la stessa. Sarà possibile accedere alla sostituzione entro due anni dall'acquisto del prodotto.

A chiusura del post di Apple, si legge che questa scelta si applica a livello globale, quindi anche gli utenti italiani che hanno riscontrato problemi possono usufruirne, nonostante per il momento la pagina del sito ufficiale dell'azienda di Tim Cook sia solamente in inglese.