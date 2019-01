Apple: sostituite 11 milioni di batterie per iPhone nel 2018

Secondo quanto affermato da John Gruber di Daring Fireball, nel corso della riunione a porte chiuse tenuta da Tim Cook con i dipendenti Apple a seguito del ritocco delle stime di vendita di iPhone nell'ultimo trimestre dell'anno, l'amministratore delegato avrebbe quantificato l'impatto del programma di sostituzione batterie.

A quanto pare, nel corso del 2018 il colosso di Cupertino avrebbe informato i dipendenti dell'enorme aumento delle sostituzioni delle batterie di iPhone, che sarebbero arrivate a quota 11 milioni rispetto agli 1-2 milioni stimati dalla società.

E' innegabile che, come affermato dallo stesso Cook, ad Apple non convenga sostituire le batterie in quanto queste rallentano le vendite dei dispositivi, il tutto a fronte di un calo delle entrate. Il programma lanciato lo scorso anno a seguito del BatteryGate ha avuto un impatto anche sulle vendite dei nuovi smartphone, ed ha spinto molti utenti a sostituire la batteria del proprio iPhone piuttosto che acquistarne uno nuovo, il tutto provocando anche un processo di rallentamento per il ciclo di sostituzione degli smartphone.

Apple, come sottolineato da Gruber, avrebbe messo in preventivo un aumento delle sostituzioni nel corso del 2018, ma probabilmente non si aspettava un impatto così elevato sulle vendite degli smartphone. Resta da capire quanti degli 11 milioni di utenti che hanno avuto accesso al programma avrebbero cambiato smartphone, ma il numero sicuramente sarebbe stato interessante per Apple.