Ultimo giorno di 'Apple Specials' su Unieuro: in sconto iPhone, MacBook ed Apple Watch

Scadrà alle 23:59 di oggi, Lunedì 20 Maggio, la promozione Apple Specials di Unieuro, che dallo scorso sabato ha proposto offerte su vari prodotti del colosso di Cupertino. Facciamo un breve riassunto di ciò che è possibile acquistare a prezzo ridotto per ancora qualche ora.

iPhone Xr da 64 gigabyte passa a 769 Euro, rispetto agli 889 Euro di listino. In offerta anche iPhone X, che nello stesso taglio di memoria può essere portato a casa ad 849 Euro, il 19% in meno se confrontato ai 1059 Euro di listino. Per coloro che intendono portare a casa iPhone Xs Max da 64 gigabyte, invece, è disponibile l'offerta che consente di acquistarlo a 1149 Euro.

Il MacBook Air da 13,3 pollici con processore Intel Core i5 di ottava generazione passa a 1099 Euro, mentre l'iMac da 27 pollici con lo stesso processore intel Core i5 di settima generazione, può essere acquistato a 1999 euro. In offerta anche il MacBook Pro con 8 gigabyte, da 13,3 pollici, che può essere portato a casa a 1.299 Euro.

Tra le offerte citiamo anche Apple Watch Series 3, a 299 Euro, mentre il Mac mini con Intel Core i3 di ottava generazione è disponibile a 799 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

