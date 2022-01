Apple, speculazioni sul keynote di primavera: ecco cosa ci aspetta

Dopo aver presentato una raccolta di speculazioni sulla lineup 2022 di Apple, è il momento di pensare a quando si terrà il primo keynote di Cupertino del 2022 ed a quali device vi verranno presentati. A riportare indiscrezioni e congetture a riguardo è il portale MacRumors, che ha analizzato anche la "storia" degli annunci primaverili della Mela.

Lo scorso anno, Apple ha tenuto un evento il 20 aprile, annunciando le AirTag, i nuovi iPad Pro e gli iMac M1 da 24", insieme alle Apple TV 4K di nuova generazione ed alla colorazione Purple di iPhone 12 e iPhone 12 Mini. Nel 2020 non c'è stato alcuni keynote primaverile di Cupertino, quasi certamente per via del Coronavirus, ma vi sono buone ragioni di credere che l'andamento della situazione pandemica permetterà, nel 2022, il suo regolare svolgimento.

Guardando agli anni precedenti, nel 2019 sono stati mostrati gli iPad Air e iPad Mini 2019 e gli iMac da 21.5" e da 27", insieme alle AirPods di seconda generazione. Più avanti nello stesso mese, invece, la casa di Cupertino aveva tenuto un evento focalizzato solamente sui servizi digitali come Apple Arcade, Apple TV+ e Apple News+, che però non dovrebbe ripetersi quest'anno. Infine, nel 2018 Apple ha annunciato gli HomePod, il primo iPad entry level e la colorazione (PRODUCT)RED di iPhone 7 e 7 Plus.

Nel 2022, seguendo questo trend, potrebbe essere presentato al keynote primaverile il nuovo iPhone SE 3 5G, che dovrebbe avere un chipset A15 Bionic, lo stesso di iPhone 13. Secondo diversi insider, iPhone SE 3 uscirà a marzo, dunque una sua presentazione al keynote primaverile di Cupertino sembra scontata.

Saranno tuttavia i nuovi iMac Pro da 27" a fare la parte del leone al keynote di marzo o aprile di Apple: sappiamo che gli iMac Pro arriveranno nel 2022 e che avranno un chipset M1, benché non sia ancora chiaro se si tratti di un M1 standard, di un M1 Pro o di un M1 Max, mentre il keynote primaverile dovrebbe essere la cornice perfetta per l'annuncio dei device. Secondo il leaker Dylandkt, inoltre, iMac Pro avrà un design identico all'iMac da 24" del 2021, presentato anch'esso durante il keynote di aprile.

Infine, Apple potrebbe mostrare anche un nuovo Mac Mini dotato di chip M1 Pro o M1 Max, che potrebbe essere l'annuncio "minore" della conferenza. Ciò porterebbe anche le configurazioni high-end del Mac compatto ad effettuare il passaggio ad Apple Silicon, dopo che il Mac Mini M1 "enty level" è uscito a novembre 2020.