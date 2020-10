Apple spedirà i suoi prodotti direttamente dall'Apple Store, ma solo negli USA

Apple durante la pandemia ha chiuso diversi suoi negozi al dettaglio, tra cui per esempio quello a Roma Est il 17 ottobre, e per questo motivo tantissimi clienti sono passati all’acquisto online tramite il sito ufficiale. Visto l’aumento esponenziale della necessità di consegne, ora la Mela intende spedire i prodotti direttamente dalle sue scorte.

È stato un rapporto del sito statunitense Bloomberg a parlare nel dettaglio di questa possibilità, un piano che Apple avrebbe già iniziato ad attuare utilizzando i magazzini dei negozi come centri di distribuzione per iPhone, iPad, iMac, Macbook e tanto altro. In questo momento ci sarebbero già più di 300 esercizi pronti a diventare operativi, ma soltanto per quanto riguarda Stati Uniti e Canada.

Attualmente, infatti, nel resto del mondo i dispositivi arriverebbero direttamente da magazzini vicino alla regione del cliente o direttamente dalla Cina se necessario. Spedendo i prodotti dagli Apple Store ridurrebbe i tempi di consegna fino a persino qualche ora di attesa, dato che il colosso di Cupertino ha anche stretto una partnership con FedEx e UPS: la Mela si occuperà di scegliere l’Apple Store o il magazzino da cui partirà il pacco e al cliente non resterà che attendere comodamente da casa il suo nuovo acquisto. Non si sa se in Italia Apple prenderà la stessa decisione, ma le possibilità sono scarse.

Considerato che il 13 ottobre verrà lanciato iPhone 12, questo provvedimento sicuramente aiuterà l’azienda a gestire in maniera più efficace le alte richieste da parte dei clienti.