Apple potrebbe spedire più iPhone 12 in Corea del Sud e in anticipo: ecco perché

Stando a quanto riportato dal sito sudcoreano The Korea Herald, Apple potrebbe classificare il mercato della Corea del Sud come priorità per il nuovo smartphone top di gamma iPhone 12, di conseguenza spedendo le unità prima del solito e, forse, anche in quantità maggiori. L’obiettivo, però, non è contrastare la rivale Samsung “a casa sua”.

Secondo la fonte asiatica, il colosso di Cupertino intende attrarre più utenti nel territorio da sempre dominato da Samsung avviando le vendite di iPhone 12 a fine ottobre / inizio novembre dopo la presentazione ufficiale, attesa dai tecnici sudcoreani per il 13 ottobre e seguita dal lancio ufficiale dieci giorni dopo in mercati selezionati tra cui proprio quello della Corea del Sud, abituata a ricevere il primo lotto un mese dopo il release.

L’obiettivo di questa scelta di mercato non sarebbe quello di “rubare” clienti a Samsung (che detiene il 67% del mercato sudcoreano, in contrasto al 19% di Apple, seconda in classifica) ma quello di dare priorità ai paesi con un’infrastruttura 5G già sviluppata e di buona qualità, dato che gli iPhone 12 garantiranno il supporto al 5G.

In attesa di aggiornamenti da parte di Apple stessa, ricordiamo tutti i vari leak riguardanti la nuova serie di smartphone top di gamma: assieme a scheda tecnica e dettagli dei diversi modelli già noti, sarebbero infatti trapelate voci riguardo un’ulteriore versione chiamata iPhone 12 mini con display da 5.4 pollici.