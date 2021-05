Apple, quanto spende l'azienda di Tim Cook per la WWDC? Svelata la cifra

La WWDC è sicuramente uno degli eventi più attesi dagli appassionati del mondo della tecnologia. Infatti, nonostante si tratti di una kermesse dedicata principalmente agli sviluppatori, spesso gli annunci possono risultare interessanti anche per il grande pubblico. Ma quanto spende Apple per la WWDC? Nelle ultime ore è emersa la cifra.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog, l'azienda di Tim Cook è solita spendere circa 50 milioni di dollari all'anno per l'evento. Non si tratta di speculazioni, dato che la fonte è Phil Schiller, nota figura di spicco di Apple. Ovviamente, il contesto in cui è stata svelata la cifra sono le "diatribe legali" tra Epic Games e la società di Cupertino, che ultimamente stanno "portando a galla" svariate informazioni interessanti.

In ogni caso, l'elevata cifra richiesta dall'evento comprende chiaramente anche il costo del palcoscenico e le altre classiche spese che si devono sostenere quando si organizza un evento che coinvolge un numero particolarmente elevato di persone. Ricordiamo tuttavia che gli sviluppatori che erano soliti recarsi alla WWDC prima della pandemia spendevano anche cifre superiori ai 1000 dollari per partecipare.

Per il resto, guardando all'edizione 2021 dell'Apple Worldwide Developers Conference, che ovviamente si terrà solamente in forma digitale, c'è grande attesa per possibili novità come iOS 15. Ricordiamo che la data da segnare sul calendario è quella del 7 giugno 2021.