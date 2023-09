Apple sta spendendo 'milioni di dollari al giorno' sull'IA conversazionale

Un nuovo rapporto di The Information si sofferma sui progetti interni su cui sta lavorando Apple, in particolare quelli legati al mondo dell’intelligenza artificiale. Secondo quanto trapelato, la società americana avrebbe aumentato in maniera significativa la sua spesa per l’IA.

Sebbene il responsabile della divisione IA di Apple, John Giannandrea, sia scettico nei confronti dei chatbot come ChatGPT, quattro anni fa avrebbe creato un team che sta lavorando sull’intelligenza artificiale conversazionale. Il popolare giornalista anche in passato aveva riportato che Apple starebbe testando vari modelli linguistici ed un chatbot noto internamente come “Ajax”.

The Information riferisce però che Apple non avrebbe intenzione di lanciare un suo chatbot come ChatGPT. Il team “Foundational Models” coinvolgerebbe circa 16 persone e spenderebbe milioni di Dollari al giorno per addestrare i suoi modelli linguistici: per fare un confronto, OpenAI di Sam Altman ha speso più di 100 milioni di Dollari per GPT-4. Apple mirerebbe a sviluppare una funzionalità che consente ad un assistente vocale come Siri di automatizzare attività in più passaggi, senza passare per l’app Comandi. Qualche risultato di tali ricerche potrebbero essere visibile già con iOS 18.

Apple ha già iniziato a guardare all’IA da qualche mese, come confermato da alcuni annunci di lavoro emersi in rete.