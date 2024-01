Apple starebbe per 'spezzare in due' l'App Store: colpa (o merito?) del DMA europeo

Le pressioni dell'UE su Apple per l'"apertura" dell'App Store hanno avuto successo. Secondo un affidabile esperto di settore, infatti, Apple starebbe per "dividere in due" l'App Store di iOS in ottemperanza alle linee guide dell'Unione Europea sul sideloading e sui marketplace alternativi su iPhone.

La notizia arriva dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nell'ultimo numero della sua newsletter "Power On" ha spiegato che Apple apporterà grandi modifiche all'App Store di iOS per allinearsi alle richieste del Digital Markets Act dell'Unione Europea. Il DMA, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 7 marzo, imporrà alla Mela Morsicata di implementare alcuni cambiamenti al marketplace software di iPhone: a nulla sembrano dunque essere serviti i ricorsi di Apple contro il DMA degli ultimi mesi.

Tra le modifiche che Apple dovrà implementare su iOS nelle prossime settimane ci sarà in primo luogo la "liberalizzazione" del sideloading delle app su iOS. Ciò significa che, a partire da inizio marzo, gli utenti europei che possiedono un iPhone potranno scaricare le proprie applicazioni anche da marketplace terzi rispetto a quello di Apple, oppure persino dal web. Da ciò consegue logicamente che, in Europa, potrebbero proliferare gli App Store alternativi rispetto a quello del colosso di Cupertino.

A quanto pare, però, Apple desidera che il caso europeo resti un'eccezione rispetto al resto del mondo: nonostante Paesi come il Giappone abbiano approvato delle regole simili al DMA, l'obbligo di apertura al sideloading delle app resta una prerogativa solamente europea, e Apple non vorrebbe affatto implementare la feature sulle versioni di iOS destinate al resto del mondo.

Per questo, Apple "spezzerà in due" l'App Store di iOS, separando la versione europea del marketplace da quella destinata al resto del mondo. In altre parole, l'App Store europeo - con le sue aperture al sideloading e ai marketplace alternativi a quello della Mela Morsicata - verrà separato in tutto e per tutto da quello destinato agli Stati Uniti e al resto del mondo: un cambiamento che potrebbe non avere ripercussioni evidenti sugli utenti, ma che potrebbe segnare l'inizio della fine del monopolio di Apple sui software per iPhone.