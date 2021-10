Apple spiazza i leak? Stasera potrebbe presentare M1 Pro ed M1 Max

La presentazione dei nuovi MacBook Pro 2021 è praticamente data per certa durante l'evento Unleashed di stasera targato Apple. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni trapelate di recente, il colosso di Cupertino potrebbe spiazzare i leaker presentando ben due nuovi chipset Apple Silicon e non solo uno.

Negli ultimi mesi infatti molti si sono riferiti alla nuova generazione dei processori proprietari Apple chiamandoli "M1X". Tuttavia, un nuovo rapporto afferma non solo che non dovrebbe chiamarsi così, ma addirittura potrebbero essere due.

Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter Power On inviata nel weekend, nota che uno sviluppatore Mac lo ha informato che i chip si chiameranno M1 Pro ed M1 Max, e sarebbero già comparsi nei registri delle app. A quanto pare però Apple sarebbe intenzionata ad adottare un approccio cauto per non confondere gli utenti.

L'M1 Pro dovrebbe sfoggiare una GPU a 16-core, mentre l'M1 Max probabilmente sarà il modello di fascia alta con GPU a 32-core.

La scelta sarebbe ricaduta su questi due nomi per rendere anche facilmente riconoscibili nelle schede tecniche e non confondere i clienti.

I nuovi MacBook Pro dovrebbero arrivare nei tagli da 14 e 16 pollici, entrambi con 16 gigabyte di RAM ed almeno 512GB di memoria interna. Previsto anche un display Mini-LED e cornici minime.

Per tutte le informazioni sull'evento Apple del 18 Ottobre 2021, vi rimandiamo al nostro focus dedicato.