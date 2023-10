Apple spiega una volta per tutte: il titanio degli iPhone 15 Pro disperde meglio il calore

Non si parla d'altro nel mondo Tech: il surriscaldamento degli iPhone 15 è ormai stato dato in pasto al Web. Ecco allora che, come da consuetudine, chiunque esprime la sua opinione sulla vicenda: in questo marasma social, "l'accusa" più ribadita riguarda il materiale utilizzato per gli iPhone 15 Pro. Sì, si sta discutendo del titanio.

Basta d'altronde collegarsi al portale ufficiale di Apple, più precisamente alla pagina dedicata ai modelli Pro della gamma iPhone 15, per poter prendere visione di una simpatica animazione Titanium. È qui che entrano in gioco i commenti sui social, visto che le recenti problematiche di surriscaldamento dei dispositivi vengono associate da alcuni utenti all'uso di questo materiale.

Ecco allora che, come riportato anche da Wccftech, la società di Cupertino ha voluto commentare la vicenda ai microfoni di Forbes. A tal proposito, Tim Cook e soci fanno sapere che, al contrario di quanto qualcuno potrebbe pensare, l'utilizzo in questo ambito di titanio grado 5 al posto dell'acciaio inossidabile (utilizzato per anni sui precedenti iPhone) comporta miglioramenti in ottica dispersione del calore (e non il contrario). Di mezzo c'è anche una sottostruttura in alluminio.

Apple rispedisce dunque al mittente le accuse di alcuni utenti e analisti, indicando che le problematiche di surriscaldamento sono dovute a bug software e applicazioni di terze parti, che hanno poco a che vedere col rinnovato design. Presto arriverà un aggiornamento software per sistemare la situazione: la società di Cupertino ha già confermato che questo update non impatterà sulle prestazioni del chip A17 Pro.

Insomma, Apple si appresta a mettere fine alla vicenda mediante un aggiornamento software, mentre David Phelan di Forbes scrive, in merito alle speculazioni sul titanio: "Questo per me non ha mai avuto senso, anche perché gli utenti di iPhone 15 e iPhone 15 Plus segnalano un surriscaldamento e non c'è titanio in quei dispositivi". Non ci resta dunque che attendere l'arrivo dell'update per tutti, nonché i successivi riscontri.