Apple ha finalmente spiegato perchè vende MacBook Air con 8GB di RAM nel 2024

Perché Apple continua a vendere delle configurazioni di MacBook Air con soli 8GB di RAM, nel 2024? È la domanda che si sono fatti in molti, e che finalmente ha trovato una risposta direttamente per bocca dei dirigenti della società, Kate Bergeron e Evan Buyze, che hanno difeso questa scelta in un’intervista con ITHome.

La VP of hardware engineering, ed il componente del team che si occupa di marketing, hanno affermato che 8GB di RAM sono più che sufficienti per la maggior parte delle attività di elaborazione che eseguono gli utenti sui propri laptop. Se si naviga sul web, si guardano contenuti in streaming o si effettuano attività di fotoritocco di base, infatti, tale quantità di RAM è più che sufficiente.

Tuttavia, l’aspetto più interessante dell’intervista è il confronto che fanno i dirigenti Apple della loro RAM rispetto a quella dei concorrenti: questo aspetto infatti è utilizzato per rimarcare l’elevata ottimizzazione tra hardware e software del proprio ecosistema, una spetto di cui la Mela è sempre andata fiera. Apple infatti ha affermato che i suoi 8GB di RAM sono più potenti di quanto il dato crudo faccia credere: la sua architettura di memoria unificata infatti ottimizza le prestazioni in modo tale da essere equivalente a PC Windows con più RAM.

Lo scorso mese Apple ha presentato i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con M3, che partono da 1349 Euro per il modello base.

