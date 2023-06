Apple ha spiegato perchè watchOS non supporta i quadranti di terze parti, finalmente

Nemmeno il nuovo watchOS 10 presentato alla WWDC supporta i quadranti di terze parti. Apple, per la prima volta da quando ha lanciato il suo smartwatch, ha spiegato cosa si cela dietro questa scelta che ha provocato non pochi malumori agli utenti.

In un’intervista al quotidiano svizzero Tages-Anzegier, i dirigenti Apple Kevin Lynch e Deidre Caldbeck hanno discusso non solo del nuovo OS per Apple Watch, che porterà davvero tante novità sugli indossabili, ma hanno anche risolto il mistero del mancato supporto ai quadranti di terze parti.

A quanto pare, Apple sta evitando di implementare la funzione per evitare che qualsiasi aggiornamento importante del sistema operativo possa “rompere” tali quadranti. Caldbeck ha infatti affermato che gli utenti “non devono preoccuparsi che il quadrante funzioni ancora quando installano un aggiornamento importante, poichè ci pensiamo noi”.

I due hanno anche sottolineato che i quadranti offrono molte personalizzazioni, incluso il supporto alle complicazioni di terze parti. Con watchOS 10 in arrivo il prossimo autunno su tanti modelli di Apple Watch debutteranno anche i nuovi quadranti “Palette”, che userà i colori per mostrare l’orario, e “Peanuts” che si aggiunge a quelli di Topolino per portare sul polso Snoopy.

Tra le altre novità di watchOS 10 segnaliamo la riprogettazione di tante app, l’arrivo dei widget ed il supporto al Ciclismo.