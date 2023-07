Apple spinge sul chip M3: i nuovi Macbook Pro usciranno a inizio 2024

Una settimana fa, il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha svelato che gli iMac e i Macbook Air M3 sono in arrivo nel corso del 2023. Lo stesso, però, non dovrebbe valere per i Macbook Pro M3 e per il nuovo Mac Mini: al contrario, tutti questi dispositivi non saranno lanciati prima del 2024 da Apple.

La notizia, riportata da Gurman durante l'ultima "puntata" della sua newsletter settimanale Power On, fornisce così quella che sembra essere la lineup completa dei Mac e Macbook M3, che dovrebbe essere inaugurata a ottobre 2023 e che potrebbe concludersi già a giugno o a luglio del 2024. I primi dispositivi in arrivo saranno dunque i Macbook Air e gli iMac con chip M3 "liscio", insieme al Macbook Pro M3 da 13", che avrà comunque un SoC M3 "base".

Il lancio di questi prodotti sarebbe previsto tra ottobre e novembre 2023, mentre ad inizio 2024 dovrebbe arrivare il chip M3 Pro, che troverà spazio sui nuovi Macbook Pro da 14" e da 16" e sui nuovi Mac Mini M3. Ovviamente, i Macbook Pro saranno lanciati anche in una variante dotata di SoC M3 Max, mentre il Mac Mini sarà disponibile anche con un chip M3 "liscio", come già avvenuto con la lineup di quest'anno.

Tuttavia, alcuni di questi dispositivi potrebbero subire dei ritardi fino a fine 2024. In particolare, l'iMac M3 potrebbe slittare da fine 2023 a inizio 2024, facendo a sua volta "scivolare" il nuovo Mac Mini verso la fine del prossimo anno, anche perché, secondo Gurman "una versione M3 del Mac Mini arriverà di sicuro, ma non è imminente e non è in uno stadio di sviluppo avanzato".



Resta invece l'incognita dell'iMac Pro M3, che a sua volta potrebbe essere annunciato nella primavera del 2024 insieme agli iMac vanilla e ai Macbook Pro o che potrebbe anche rientrare tra gli annunci della prossima WWDC.