Apple spinge il gaming su Mac: 'i giochi tripla-A girano tranquillamente su Apple Silicon'

Vi ricordate quando, poco prima della WWDC di giugno, nientemeno che Hideo Kojima aveva detto che "Apple sta entrando in una nuova era del gaming"? All'epoca la previsione non era piaciuta a molti fan, ma ora sono gli stessi dirigenti di Cupertino a confermare gli sforzi dell'azienda per rendere i Mac dei veri e propri PC da gaming.

Il giornalista di Inverse Raymond Wong ha infatti pubblicato un'interessante analisi sulla spinta di Apple verso il gaming di fascia alta su Mac e Macbook, con tanto di dichiarazioni ufficiali di ingegneri e dirigenti della Mela Morsicata a riguardo. In particolare, i commenti di Apple sono stati raccolti e riportati dai manager dell'azienda Gordon Keppel e Leland Martin.

Apple ha spiegato che i suoi sforzi nel settore gaming sono iniziati con il passaggio dai chip Intel ad Apple Silicon, che ha permesso ai Macbook di diventare i prodotti leader nell'industria in termini di performance per watt. In termini hardware, la spinta di Cupertino è stata portata avanti anche grazie all'implementazione dell'accelerazione per il ray-tracing e per il mesh shading sui chip M3, M3 Pro e M3 Max, che così risulterebbero ideali per far girare videogiochi di fascia alta.

Keppel, in particolare, ha spiegato che "oggi come oggi, ogni Mac con Apple Silicon può far girare un titolo tripla A in modo decisamente convincente, quasi fantastico. Apple Silicon ha trasformato i nostri sistemi per il pubblico generalista, permettendo enormi passi avanti in campo grafico con i chip M1, M2 e, da qualche settimana, M3".

Non solo: macOS Sonoma ha una modalità da gaming integrata, mentre l'architettura dei chip Apple Silicon è la stessa sia sui SoC della serie M (quelli per Mac e Macbook) che su quelli della serie A, indirizzati invece ad iPhone e iPad. Ciò significa che i porting da Mac a iPhone e iPad (e viceversa) sono diventati molto più semplici che in passato: un'ottima notizia, specie ora che il gaming di fascia alta è possibile anche su iPhone grazie alle performance del chip A17 Pro di iPhone 15.

Infine, i dirigenti di Apple si sono concentrati sulle GPU della compagnia, riportando che "se aveste dato un'occhiata alla lineup Mac di qualche anno fa, avreste notato un mix di grafiche integrate e discrete. Ciò rendeva più complesso lo sviluppo di nuovi videogiochi. Con Apple Silicon abbiamo eliminato il problema, creando una piattaforma unificata per il gaming su tutti i nostri hardware. Inoltre, la tecnologia di Dynamic Caching dei chip M3 permette alla GPU di allocare in tempo reale la memoria, garantendo un incremento importantissimo delle performance grafiche dei nostri Macbook".