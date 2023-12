Apple spinge sull'IA: accordi milionari con i grandi editori di giornali

Dopo aver scoperto che Apple GPT potrebbe essere in arrivo già nel 2024, insieme ad iPhone 16, arrivano oggi alcune nuove indiscrezioni sugli sforzi di Apple nel campo dell'IA generativa. Nello specifico, un report ci svela come farà la Mela Morsicata ad addestrare il suo Chatbot.

Stando a quanto riporta il New York Times, Apple vorrebbe avviare una partnership con alcune delle principali testate giornalistiche mondiali per utilizzare i loro articoli come materiali di training per la sua Intelligenza Artificiale. Tra gli editori attivi a livello globale a cui si sarebbe rivolto il colosso di Cupertino ci sono Condé Nast, NBC News e IAC.

Condé Nast, in particolare, è l'editore di Vogue, Vanity Fair, Wired, Ars Technica, GQ, del New Yorker e di diverse altre testate in tutto il mondo, mentre IAC pubblica riviste destinate principalmente al mercato anglosassone, quali People, The Spruce, Serious Eats, Martha Stewart Living, Real Simple, Entertainment Weekly e Better Homes & Gardens.

Secondo il NYT, Apple avrebbe proposto contratti da 50 milioni di Dollari ai tre editori, che in cambio di un pagamento simile dovrebbero fornire all'azienda i database dei propri articoli in licenza, in modo che la Mela Morsicata possa "darli in pasto" al proprio Large Language Model, che in futuro potrebbe trovarsi alla base dell'IA di Apple, la quale dovrebbe arrivare su Siri e iPhone a partire dal 2024.

Sempre il Times, comunque, ha spiegato che diversi editori hanno riportato reazioni "tiepide" all'offerta di Apple, considerando "troppo espansivi" i termini dell'accordo proposto dal colosso di Cupertino. Al contempo, altri critici hanno fatto riferimento al fatto che l'azienda sarebbe stata eccessivamente vaga riguardo a come intende applicare l'IA generativa ai contenuti giornalistici.

Solo una minima parte degli editori sarebbe "ottimista" nei confronti dell'offerta di Apple, mentre un numero estremamente ridotto si sarebbe detto "contento" del fatto che la compagnia di Tim Cook abbia cercato una partnership con loro anziché utilizzare i contenuti accessibili online con procedure di data scraping. D'altro canto, negli scorsi mesi è emerso che proprio il New York Times potrebbe far causa ad OpenAI per via dell'utilizzo senza alcun permesso dei suoi articoli per il training di ChatGPT.