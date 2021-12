Apple spinge sull'open source a livello ufficiale? Sì: ecco in che modo

Spesso Apple e "libertà software" non vengono messi esattamente nello stesso piano. Eppure, in un certo senso la società di Cupertino spinge sull'open source. In che modo? Approfondiamo subito il tutto.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, l'azienda di Tim Cook ha rinnovato il suo portale ufficiale legato al mondo open source (sì, per chi non lo sapesse, Apple sta provando a "spingere" da tempo alcuni progetti di questo tipo). Perché questo risulta interessante? Semplice: finora la società di Cupertino sul succitato sito Web metteva in evidenza principalmente i suoi progetti, mentre ora si è deciso di mettere maggiormente in risalto software open source di terze parti.

In parole povere, si stanno di fatto consigliando a livello ufficiale alcuni progetti, come potete vedere sul sito Web ufficiale di Apple legato al mondo open source. Scendendo maggiormente nel dettaglio, compaiono riferimenti legati, ad esempio, a Kubernetes (progetto inizialmente di Google, ora mantenuto da Native Computing Foundation), andando dunque oltre ai "classici" Swift e WebKit.

Tuttavia, è premendo sul pulsante "View all projects" e raggiungendo dunque la pagina di approfondimento del portale Apple che emergono anche nomi come Apache Cassandra e Netty, presenti nella sezione "Community projects". Inoltre, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla pagina dedicata ai codici sorgenti legati ad iOS e macOS.

"Il software open source è al centro delle piattaforme e degli strumenti di sviluppo Apple. Apple collabora con sviluppatori provenienti da tutto il mondo nel contribuire, creare e rilasciare codice open source", si legge sul portale. Insomma, se non eravate a conoscenza degli "sforzi" di Apple in tal senso, il rinnovato sito Web potrebbe rappresentare una buona occasione per approfondire la questione.