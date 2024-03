Apple contro Spotify per la multa dell'UE: 'cerca un vantaggio sleale'

Qualche minuto fa, su queste pagine abbiamo parlato della maxi multa dell’Unione Europea imposta ad Apple, che segue la denuncia presentata da Spotify nel 2019. Il colosso di Cupertino ha da poco confermato che presenterà appello contro la decisione e si è scagliata proprio contro il competitor.

Apple, in particolare, ha fermamente negato di aver limitato la concorrenza ad altri servizi di streaming musicale sul proprio App Store e sostiene che Spotify avrebbe beneficiato in maniera significativa del proprio store.

La società di Cupertino sostiene che Spotify non paghi nulla per utilizzare l’App Store, nonostante la massiccia crescita della piattaforma che anche grazie al proprio store ha raggiunto una quota di mercato nell’Unione Europea del 56% nello streaming musicale, il doppio rispetto al suo principale concorrente.

Ma non è tutto, perchè Apple accusa anche Spotify di cercare di riscrivere le regole esistenti dell’App Store per trarne vantaggio in maniera sleale.

In merito alla sentenza, che viene definisce “fuorviante”, Apple spiega che “è in Europa da oltre 40 anni ed oggi supportiamo più di 2,5 milioni di posti di lavoro in tutto il continente. Abbiamo aiutato i mercati a prosperare, promuovendo la concorrenza e l'innovazione in ogni momento e l'App Store è una parte importante di questa storia. Quindi, anche se rispettiamo la Commissione Europea, i fatti semplicemente non supportano questa decisione. E di conseguenza, Apple farà appello”.

Anche qualche settimana fa, Apple aveva duramente attaccato Spotify a seguito delle critiche di quest'ultima società nei confronti del nuovo sistema di sideloading che debutterà nelle prossime ore con iOS 17.4.