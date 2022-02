Apple, spunta il brevetto di un Mac integrato nella tastiera: di cosa si tratta?

L'evoluzione dei prodotti Apple passa da una serie innumerevole di brevetti, più o meno fantascientifici, alcuni dei quali poi divenuti effettivamente realtà. L'ultimo, appena emerso in rete, potrebbe risultare particolarmente interessante.

Tornando indietro a qualche mese fa, si parlava di un possibile addio ai layout tastiera su Apple Magic Keyboard ma non solo. Oggi, invece, a destare l'attenzione degli appassionati è un nuovo brevetto pubblicato dalla USPTO (United States Patent and Trademark Office). Stando alla documentazione, si tratterebbe di un "computer in an input device", dunque una descrizione piuttosto eloquente di un dispositivo integrato all'interno della scocca della stessa tastiera, un po' come avveniva con lo storico Commodore 64 (a tal proposito, qui la nostra recensione di C64 Mini).

In un processo di riduzione delle dimensioni, mediato dall'ottimizzazione delle componenti e dalla progressiva miniaturizzazione, Apple potrebbe finalmente trovarsi nella posizione perfetta per la produzione di un Mac di questo tipo, grazie anche ai nuovi, eccezionali chip proprietari.

Senza andare troppo in là con la fantasia, questo ipotetico prodotto potrebbe tranquillamente andare a rappresentare un erede del Mac Mini, con un form factor ora rivoluzionario, che racchiuderebbe all'interno della tastiera "processori, batterie, memoria e circuiti integrati", lasciando all'utente il solo onere di andare a collegare la tastiera al monitor e alla corrente.

Tante le opzioni mostrate dal brevetto, ma nessun prototipo disponibile. Pertanto, non è possibile confermare il possibile impegno di Apple in questo progetto.