Apple, spunta online un altro bizzarro brevetto: ecco il flash esterno per iPhone e iPad

Continuano i leak di brevetti e dispositivi registrati da Apple allo United States Patent and Trademark office, dopo quello contenente informazioni sui prossimi iPhone e Apple Glass e quello su un drone realizzato da Apple. L'ultimo device oggetto dei leak parrebbe invece essere un particolare flash esterno per gli smartphone di Cupertino.

Il dispositivo sarebbe un bizzarro flash esterno per iPhone, iPad e Macbook collegabile tramite Wi-Fi o tramite connettore Lightning agli smartphone e ai laptop di Cupertino. Secondo quanto riportato dai documenti relativi al brevetto, il flash sarebbe programmato per attivarsi insieme a quello integrato nel device (nel caso di iPhone e iPad), o comunque mentre si sta scattando una fotografia.

Il funzionamento dell'accessorio sarebbe piuttosto semplice: il dispositivo principale invierebbe un segnale al momento dello scatto, che azionerebbe insieme il flash esterno e quello interno al device. Inoltre, il brevetto spiega chiaramente che il segnale potrebbe essere emesso fisicamente dalla porta del connettore Lightning, ovvero da quella per la ricarica di iPhone e iPad.

Non sappiamo se l'accessorio sia effettivamente in fase di progettazione o in produzione, anche perché il brevetto è la prima fonte di informazione sul dispositivo, finora sconosciuto, che sembra anche essere piuttosto lontano da quanto solitamente prodotto da Apple.

Probabilmente, se mai il device vedrà la luce e sarà messo sul mercato, si tratterà di un dispositivo di nicchia, pensato per i fotografi e per gli appassionati di fotografia, che dovrebbe agevolare lo scatto di immagini in spazi aperti e condizioni di scarsa illuminazione usando la fotocamera dei device Apple.