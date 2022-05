Apple, spunta in rete una misteriosa scheda di rete con M1: di cosa si tratta?

Mentre tutte le attenzioni sono focalizzate verso i prodotti Apple in arrivo nel 2022, tra cui dovrebbero figurare anche i nuovi HomePod ed un display da 27 pollici, in rete grazie alla FCC è trapelata una misteriosa scheda di rete.

Un documento pubblicato dall’agenzia governativa, infatti, parla di un adattatore di rete che però almeno al momento non è ancora stato presentato in via ufficiale.

Nella descrizione di A2657, questo il numero di modello, si legge che “A2657 è una scheda di rete. Ha una batteria integrata, due porte Gigabit Ethernet, connettore USB-C e antenna. Il dispositivo supporta radio IEEE 802.11b/g/n, radio Bluetooth e NFC. L’adattatore di rete viene fornito con 32 GB di memoria e 1,5 GB di RAM. Il dispositivo è concepito per essere collegato a un computer host e riceverne l’alimentazione tramite una porta USB-A durante il normale utilizzo”.

Nel documento viene anche rivelato che il dispositivo si basa sul firmware 19F47, che corrisponde ad una prima versione di iOS 15.5. Ciò implica che probabilmente il device è basato su Apple Silicon, probabilmente l’M1. In allegato non sono presenti nemmeno immagini di questa scheda di rete, ma alcuni segnali raccolti da MacRumors mostrano che potrebbe trattarsi di un prodotto progettato per l’uso interno e non per i consumatori.

Innanzitutto, utilizza solo la banda WiFi a 2,4 GHz, ma inoltre sfrutta anche la porta USB-A che è stata eliminata da tutti i MacBook ed iMac.

Nel frattempo, sempre a proposito di porte, oggi sono emerse le prime AirPods con USB-C realizzate da un ingegnere.