Apple, spunta la teoria del doppio appuntamento: l'iPhone 13 potrebbe arrivare da solo?

Un settembre che si preannuncia davvero ricchissimo per gli appassionati della mela. Mentre ci avviciniamo alla tradizionale finestra di lancio degli iPhone infatti, scopriamo che Apple potrebbe rinunciare a quello che poteva essere un vero e proprio maxi-lancio tra iPhone, Apple Watch e iPad Mini.

Invece di un unico grande evento, Apple starebbe infatti valutando di svelare il prodotto più atteso di tutti in solitaria. Il nuovo iPhone 13 potrebbe dunque arrivare in un evento dedicato, almeno secondo quanto suggerito sulle colonne di DigiTimes.

Il rapporto suggerisce infatti che Apple potrebbe seriamente valutare di presentare i tantissimi prodotti in serbo in un doppio appuntamento in modo da dare a tutti il giusto rilievo. I ragazzi di WCCFTech e di AppleInsider però ritengono che si tratti di una fonte non eccezionalmente affidabile sui prodotti Apple, pertanto si consiglia di prendere tali indiscrezioni con le pinze.

La più accreditata delle teorie invece trova nel maxi-lancio verso la fine di settembre la soluzione scelta dalla casa di Cupertino. In questo evento l'iPhone 13 sarà tutt'altro che la cosiddetta One More Thing, ma il pezzo forte dell'intera serata. Ad accompagnarlo sul palco saranno gli AirPods di terza generazione, che dovrebbero sfoggiare un restyling non di poco conto, l'Apple Watch Series 7 e l'iPad 9.

Solo in un secondo momento invece, dovrebbe tenersi un evento a cavallo fra ottobre e novembre in cui potremo osservare più da vicino i nuovi iPad Mini 6 e il vociferato MacBook Pro con chip M1X.