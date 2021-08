Apple, spuntano online le possibili date di presentazione di iPhone 13 e AirPods 3

La teoria del doppio appuntamento Apple di settembre sembrerebbe essere sempre più valida: assieme ai primi suggerimenti dati da DigiTimes e altri media internazionali, ora è un ulteriore screenshot da un’app di e-commerce a suggerire la presentazione di iPhone 13 e AirPods 3 in due occasioni separate. Quando saranno?

Grazie all’utente Weibo PandaIsBald, poi ripreso dal sito cinese ITHome, abbiamo accesso allo screenshot che trovate in calce alla notizia dove è possibile vedere le presunte date di reveal: nel caso di iPhone 13‌ si parla del 17 settembre prossimo, mentre gli auricolari True Wireless AirPods di terza generazione dovrebbero approdare sul mercato il 30 settembre.

Dobbiamo avvisare però i lettori che mancano altre informazioni a sostegno di questo screenshot, il quale potrebbe essere giunto sul social network cinese dopo un intervento su Photoshop o simili, ergo consigliamo di prendere questa notizia con le pinze. Ciononostante, si mantiene attendibile il periodo di lancio verso settembre, con analisti come Daniel Ives di Wedbush che suggeriscono la presentazione di iPhone 13 nella terza settimana di settembre, ovvero proprio attorno al 17 settembre 2021. Insomma, non ci resta che attendere il prossimo mese per capire quando il colosso di Cupertino vorrà effettivamente mostrare al pubblico, fan e non, la sua ultima generazione di smartphone top di gamma.

A tal proposito, sempre nella giornata odierna sono apparse delle foto che svelerebbero le dimensioni del notch di iPhone 13.