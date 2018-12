Apple sta pensando a un iPhone pieghevole, lo rivela un brevetto

Sembra proprio che il 2019 sarà l'anno dei dispositivi pieghevoli. Alcuni produttori Android hanno già presentato le proprie idee in merito, mentre in casa Apple tutto tace, perlomeno per quanto riguarda le informazioni ufficiali. Infatti, da diverse settimane stanno trapelando online parecchi rumor e leak in merito al presunto iPhone pieghevole.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, questo brevetto è stato pubblicato dall'USPTO e riportato da Patently Apple nella giornata di oggi, anche se è stato depositato nel corso del mese di marzo 2018.

A quanto pare la società di Cupertino ha diverse idee in merito a come dovrebbe essere il suo iPhone pieghevole, visto che in precedenza erano già trapelati altri brevetti in merito. Questa volta lo smartphone raffigurato nelle immagini presenti qui sotto si piega sia verso l'esterno che verso l'interno. Stando a diverse fonti, Apple sarebbe la prima società a realizzare questa tecnologia, che nemmeno Samsung sarebbe riuscita a sviluppare.

Ricordiamo che i precedenti brevetti mostravano uno smartphone con lo schermo ripiegato al suo interno, un design in cui lo schermo si avvolge all'esterno del dispositivo, come una copertina di un libro e anche un design a doppio cardine dove fa entrambe le cose. Insomma, ci sono ancora parecchi dubbi su quale strada percorrerà il colosso di Cupertino. Staremo a vedere.