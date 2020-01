Apple contro lo standard di ricarica unico proposto dall'UE: 'Soffoca l'innovazione'

Qualche settimana fa abbiamo parlato del progetto di legge dell'Unione Europea che mira ad obbligare i produttori di smartphone ad adottare uno standard unico di ricarica, una scelta che potrebbe intaccare soprattutto Apple, che continua ad utilizzare il connettore Lightning negli iPhone. Proprio da Cupertino arrivano le prime reazioni.

Apple ha pubblicamente bocciato l'idea del Vecchio Continente, sostenendo che gli effetti di tale regolamento porterebbero alla situazione stessa che l'UE sta cercando di evitare.

In una serie di dichiarazioni riportate da Reuters, Apple sostiene che la proposta dell'Unione Europea danneggia l'industria e l'ambiente, oltre a soffocare l'innovazione. La Mela infatti afferma che l'adozione di uno standard unico come l'USB-C porterebbe ad un aumento dei rifiuti elettronici, in quanto milioni di utenti sarebbero costretti ad acquistare dei nuovi caricatori ed a cestinare quelli attualmente in uso, esattamente l'opposto rispetto all'obiettivo dell'UE che vuole incentivare l'utilizzo di un connettore unico proprio per ridurre i rifiuti.

"Speriamo che la Commissione continui a cercare una soluzione che non limiti la capacità del settore di innovare" ha concluso Apple.

La società di Tim Cook, però non è nuova all'adozione di nuovi standard. Ad esempio, ha rimosso l'ingresso da 3,5mm dagli iPhone, ma ha anche adottato l'USB-C nei MacBook Pro ed iPad Pro più recenti.