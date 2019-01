Apple starebbe testando gli iPhone con USB-C, addio Lightning?

Un nuovo rapporto pubblicato dal DigiTimes conferma nuovamente le indiscrezioni trapelate in precedenza, che vogliono Apple pronta ad eliminare l'ingresso Lightning dai prossimi iPhone 11 a favore dell'USB-C.

Nella relazione si sostiene che apple starebbe già testando alcune versioni della linea di iPhone che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2019, e che include appunto il connettore USB-C al posto della porta Lightning usata sui dispositivi dal 2012. Chiaramente ciò non implica una rimozione immediata dell'ingresso, in quanto i test potrebbero anche non dare l'esito sperato, convincendo il colosso di Cupertino a restare fedele al proprio standard.

Le ragioni per cui Apple potrebbe scegliere l'USB-C sono molteplici. L'ingresso è unanimamente definito dagli esperti del settore come il futuro, e rappresenta uno standard supportato dalla maggior parte dei produttori sia di accessori che di altri prodotti.

Inoltre, l'USB-C supporta il trasferimento dati USB 3.1, la ricarica rapida e l'Alternate Mode. Le prime indiscrezioni sulla possibile introduzione dell'USB-C sugli iPhone erano emerse sul web qualche mese fa, e si sono amplificate dopo che Apple ha deciso di sfruttare lo standard con la nuova generazione di iPad Pro.

Qualora questo rapporto dovesse rivelarsi veritiero, per Apple potrebbe trattarsi di un'apertura storica, dal momento che ha sempre utilizzato ingressi proprietari sugli iPhone.