Apple, stasera l'evento Spring Loaded: orario, durata, dove vederlo e cosa aspettarsi

Ci siamo: questa sera alle ore 19 andrà in scena l'atteso keynote primaverile di Apple, "Spring Loaded", di cui si è molto discusso nelle ultime ore grazie ai leak emersi in rete. Facciamo quindi il punto su cosa attendersi e dove seguirlo.

Quanto durerà l'evento Apple del 20 Aprile?

Negli inviti inviati alla stampa, Apple indica come orario d'inizio le 19 italiane e di fine le 21. Si tratterà di un evento registrato, a causa delle misure di contenimento del Covid-19, con un ritmo serrato. Non è escluso che possa durare di meno, ma non si dovrebbe comunque scendere sotto l'ora e mezza.

Dove seguire l'evento Apple del 20 Aprile?

Apple trasmetterà l'evento in diretta streaming sulla pagina Apple Events, visualizzabile da Mac, iPhone, iPad, PC ed altri dispositivi tramite browser (sono compatibili Safari, Chrome, Firefox e gli altri principali).

In alternativa, la live sarà disponibile anche su YouTube tramite il player presente in apertura e Apple TV. Non è chiaro se sarà proposta la live su Twitter, come avvenuto in precedenza.

Ovviamente anche Everyeye seguirà il keynote con notizie in diretta.

Cosa presenterà Apple all'evento del 20 Aprile?

E' praticamente certa la presenza dei nuovi iPad Pro con schermi Mini-LED: l'evento dovrebbe focalizzarsi proprio sulla nuova generazione di tablet e non è escluso che possano esserci novità anche dal fronte iPad Mini.

Alcune indiscrezioni trapelate in precedenza hanno anche parlato della possibile presentazione di Apple Pencil 3 ed AirPods 3, ma non è chiaro se alla fine vedranno la luce o meno.

Durante l'evento potrebbe debuttare il nuovo servizio ad abbonamento per i Podcast, ma anche i tanto chiacchierati AirTag, i localizzatori di oggetti che sono più volte trapelati.

Infine, Apple potrebbe annunciare la data di lancio di iOS 14.5.