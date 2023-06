Apple, stasera il keynote della WWDC: orario, durata, cosa aspettarsi e dove vederlo

Prenderà oggi, 5 Giugno 2023, il via la World Wide Developer Conference 2023 di Apple. Il colosso di Cupertino terrà il classico keynote di apertura nel corso del quale dovrebbe svelare non solo le novità software ma anche diversi nuovi prodotti.

WWDC 2023: orario e durata del keynote

Il keynote inizierà alle ore 19, e dovrebbe durare poco più di due ore. Si tratta di uno dei principali appuntamento dell'anno per Apple, e per questo dovrebbe essere più lungo rispetto a quelli tradizionali dedicati ai prodotti.

Cosa presenterà Apple durante la WWDC 2023?

Come dicevamo poco sopra, il gigante americano con ogni probabilità presenterà i prossimi sistemi operativi che vedremo sui dispositivi in autunno. È atteso il nuovo iOS 17 per iPhone, che dovrebbe portare con se diverse novità, ma anche i nuovi watchOS, tvOS, iPadOS e macOS.

Il piatto forte della serata però dovrebbe essere rappresentato dal tanto chiacchierato visore per la realtà aumentata Apple AR, che a quanto pare si potrà anche provare alla WWDC. Si tratta del primo lancio di un nuova categoria di device Apple da Apple Watch, e per questo la WWDC è vista come un punto di svolta importante nella strategia della Mela.

Sono però attese novità anche dal comparto Mac, sebbene a riguardo non siano giunte conferme. Secondo molti, Apple dovrebbe presentare i nuovi laptop e PC fissi con M2 Ultra ed M2 Max, mentre appare improbabile la presenza di M3.

Dove vedere il keynote Apple del 5 Giugno 2023?

Apple trasmetterà l'evento direttamente sulla pagina web della WWDC, ma potrà essere seguito anche attraverso l'app di Apple TV.

Everyeye ovviamente seguirà il tutto con notizie ed approfondimenti a partire dalle ore 19.