Apple, stop all'assistenza tramite Twitter e YouTube dal 1 Ottobre 2023

Si fanno sempre più incessanti le voci che vogliono Apple pronta ad eliminare l’assistenza tramite social media su Twitter, YouTube e la community di supporto ufficiale. Secondo quanto riportato, la modifica dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 Ottobre.

Da tale data, il colosso di Cupertino dovrebbe anche smettere di offrire assistenza tramite l’account Twitter AppleSupport, che attualmente prevede una figura umana che risponde alle richieste degli utenti. Piuttosto, gli utenti che inviano messaggi a tale account riceveranno una risposta automatica contenente tutte le informazioni su come mettersi in contatto con Apple per ricevere assistenti.

Apple dovrebbe fare lo stesso anche con la sezione commenti dei video pubblicati sul canale YouTube, ed il ruolo di Community Specialist sul forum di supporto sarà eliminato.

Ai centinaia di dipendenti che saranno interessati da questa decisione Apple sta offrendo la possibilità di passare al supporto telefonico, con tanto di formazione. La transazione comunque dovrebbe concludersi entro novembre.

I motivi di tale decisione non sono noti: Apple ha iniziato ad offrire assistenza agli utenti su Twitter nel 2016, ma in una recente riunione con i dipendenti alcuni dirigenti avrebbero affermato che in base alle loro informazioni sarebbe emerso che i clienti preferirebbero il supporto telefonico. Da parte di Apple almeno al momento non sono emerse conferme o smentite in merito.

