Apple, stop al tracciamento non richiesto degli utenti: l'App Store rifiuta tante app

Con l'imminenza del lancio di iOS 14.5, Apple ha ufficialmente iniziato a rifiutare le applicazioni che utilizzano SDK di terze parti per raccogliere i dati degli utenti a loro insaputa. La misura diventerà attiva con il major update che dovrebbe arrivare sugli iPhone nel corso delle prossime settimane.

Forbes sottolinea che nelle ultime ore i gestori dell'App Store avrebbero rifiutato varie applicazioni, come Heetch, Radish Fiction, InnoGames. Gli sviluppatori hanno ricevuto come messaggio d'errore che "l'app utilizza dati di utilizzo e dispositivo convertiti algoritmicamente per creare un identificatore univoco al fine di monitorare l'utente".

Le nuove regole dell'App Store infatti prevedono che le applicazioni debbano chiedere l'autorizzazione esplicita degli utenti per accedere all'IDFA, per effettuare il tracciamento pubblicitario sul web. La linea guida impedisce anche alle app di utilizzare altri metodi per monitorare gli utenti, ed è evidente che molti sviluppatori si siano affidati a soluzioni di terze parti per aggirare il problema.

L'analista esperto in mobile marketing Eric Seufert ha affermato che l'SDK della sua società Adjust causa un errore in quanto raccoglie i dati per il fingerprinting del dispositivo. Apple starebbe bloccando anche le applicazioni che utilizzano tecniche di fingerpriting per raccogliere dati allo scopo di costruire un profilo utente che consenta di tracciare le persone anche senza identificatori pubblicitari.

Le nuove regole dell'App Store prevedono che se un cliente ha rifiutato l'utilizzo dell'IDFA per il tracciamento degli annunci, questo ha rigettato anche altri metodi di tracciamento.

Il nuovo sistema è stato al centro di un botta e risposta tra Facebook ed Apple. Il nuovo iOS 14.5 include anche un sistema di ricalibrazione della batteria.