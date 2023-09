Apple, stop alla vendita di iPhone Mini dopo il keynote del 12 Settembre?

L’evento Apple di domani 12 Settembre 2023 potrebbe segnare uno spartiacque importante per il listino di iPhone della società americana. Dopo quasi tre anni di disponibilità, infatti, Apple potrebbe decretare lo stop alla vendita di iPhone Mini da 5,4 pollici dopo la presentazione del nuovo iPhone 15.

La notizia è stata lanciata da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui le scorte di iPhone 13 Mini si stanno esaurendo e sull’Apple Store americano la stima di spedizione è di 2-3 settimane per alcuni modelli e 6-8 settimane per altri. Questa carenza di scorte lascia intuire che probabilmente lo smartphone più piccolo della gamma potrebbe essere rimosso dalla vendita.

La notizia non rappresenterebbe certo un fulmine a ciel sereno, dal momento che le indiscrezioni circolate sui giornali e sul web negli scorsi mesi parlavano di un riscontro ben inferiore alle aspettative per il dispositivo, che contrariamente a quanto sperato da Apple non ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Le prime avvisaglie erano arrivate già lo scorso anno, quando Apple non ha portato nei negozi un nuovo iPhone 14 Mini ma ha preferito mantenere l’iPhone 13 Mini come opzione low cost del listino con prezzi a partire da 599 Dollari. Se quindi siete interessati all’iPhone Mini, queste potrebbero essere le ultime ore per approfittarne.