Apple, stop alla vendita di prodotti Bose, Sonos e Logitech: arrivano le AirPods Studio?

Apple silenziosamente interrotto la vendita di prodotti audio Bose, Logitech e Sonos dal proprio negozio online. A notare la novità è stato Bloomberg, secondo cui lo stesso sarebbe accaduto anche nei negozi fisici sparsi in tutto il mondo.

Le motivazioni di tale scelta non sono note, e da parte del colosso di Cupertino non sono giunte dichiarazioni di alcun tipo. E’ innegabile però che la novità ha scatenato rumor ed indiscrezioni di ogni tipo.

Secondo molti, la scelta di interrompere la vendita di prodotti audio e cuffie di terze parti sarebbe legata all’imminente arrivo delle AirPods Studio, le prime cuffie over-ear di Apple che a giudicare da quanto emerso negli scorsi mesi potrebbero costare 349 Dollari.

La stampa americana infatti fa un parallelismo con quanto accaduto nel 2014, quando Apple rimosse tutti i Fitbit dai propri scaffali prima di presentare l’Apple Watch. Non è escluso che la presentazione delle AirPods Pro avvenga nel corso dell’evento ancora non confermato di iPhone 12, che a giudicare da quanto emerso nelle passate settimane dovrebbe andare in scena tra una settimana esatta, il 13 Ottobre 2020. Qualche indicazione però potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore.

Cosa ne pensate della decisione di Apple di togliere i prodotti audio di terze parti?