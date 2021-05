Apple Store, mascherine obbligatorie in USA nonostante lo stop

Mentre negli USA presto i vaccinati potranno fare a meno delle mascherine anche in pubblico, i piani alti di Cupertino sembrano aver intenzione di continuare ad applicare ogni misura necessaria per evitare la trasmissione del virus.

La notizia arriva direttamente da Apple che, secondo quanto riferito da Bloomberg, avrebbe già informato gli Store in territorio statunitense di mantenere la politica attualmente in vigore. Apple ha informato "i suoi negozi al dettaglio negli Stati Uniti che un mandato di mascherina e altre misure relative al Covid-19 rimangono in vigore per ora, sebbene la società affermi di continuare a valutare le misure di salute e sicurezza. Il produttore di iPhone con sede a Cupertino, in California, ha aggiunto che la sua prima priorità è la sicurezza dei dipendenti e dei clienti".

Attualmente non è ancora noto come e quando Apple abbia intenzione di allargare le maglie sulle misure vigenti, ma il suo approccio al momento sembra essere quello della maggior tutela possibile, onde evitare che nuove catene di contagio possano determinare la chiusura dei punti vendita fisici.

Ricordiamo che Apple, nel corso della pandemia, si è dimostrata particolarmente attiva nel fronteggiare la diffusione del virus, distribuendo milioni di mascherine agli operatori sanitari sia in USA che in Europa.