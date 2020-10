Apple Store offline a livello mondiale: arrivano gli iPhone 12!

Apple, come di consueto, ha seguito il classico protocollo a ridosso del keynote di stasera dedicato ad iPhone 12. Da qualche istante infatti gli Apple Store Online a livello mondiale sono inaccessibili per consentire ai webmaster e gestori di effettuare le classiche operazioni di manutenzione in vista del debutto dei nuovi prodotti.

Per qualche minuto sarà impossibile acquistare nuovi prodotti o richiedere assistenza online. Al ripristino ovviamente non si noterà alcuna differenza rispetto a prima, ma queste operazioni sono solitamente contestuali al lancio di nuovi prodotti.

I webmaster probabilmente stanno aggiungendo le pagine relative ai nuovi iPhone 12 che saranno annunciati tra pochissime ore dall’Apple Park. Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso americano dovrebbe presentare ben quattro modelli di iPhone 12 tra cui l’iPhone 12 Mini trapelato qualche ora fa attraverso alcune icone scovate da vari leaker nel database Apple.

Non è da escludere che Apple decida anche di annunciare la data di lancio dell’iPad Air di nuova generazione presentato nel keynote di Settembre. A giudicare dalle ultime indiscrezioni non dovrebbero essere della partita le AirTags e le AirPods Studio, che con ogni probabilità saranno annunciate direttamente attraverso un comunicato stampa, come fatto con le AirPods Pro. Rumor parlano anche del possibile lancio di HomePod Mini.