Apple Store offline a livello mondiale: arrivano i nuovi MacBook e l'M2?

Quando mancano ormai poche ore al via del keynote d’apertura della WWDC 2022, Apple ha seguito l’ormai consolidato protocollo ed ha messo offline gli Apple Store in tutto il mondo.

Da qualche minuto infatti non è possibile accedere al negozio online per sfogliare il catalogo di prodotti.

Non è chiaro che questo coincida con l’arrivo di nuovi dispositivi in occasione della conferenza di questa sera: i webmaster infatti probabilmente stanno preparando le pagine ad hoc per i nuovi sistemi operativi che saranno presentati tra poche ore: sono attesi infatti iOS 16, iPadOS 16 ed i nuovi watchOS, tvOS e macOS. Al termine del keynote saranno pubblicate le apposite sezioni che permetteranno agli utenti di ripercorrere tutte le novità che saranno incluse nei nuovi OS.

Non sono escluse però novità a livello hardware: nelle scorse ore abbiamo pubblicato un rumor riguardante la presunta presenza di un MacBook Pro con chip M2 in occasione della WWDC. Non è chiaro però se sarà mostrato già stasera o meno.

Appare invece praticamente certa l’assenza di Apple VR: il visore per la realtà aumentata e virtuale infatti sarebbe stato nuovamente rinviato e dovrebbe vedere la luce solo nel 2023.

Ovviamente seguiremo l’evento in diretta con notizie ed approfondimenti dalla Worldwide Developer Conference.