Apple Store offline a livello mondiale: arrivano i nuovi Apple Watch ed iPad!

Come da protocollo, Apple ha messo offline gli Apple Store a livello mondiale a poche ore dal keynote di oggi pomeriggio. Si tratta di una prassi comune, che da sempre precede gli eventi di presentazione dei nuovi prodotti.

I webmaster degli Store probabilmente stanno aggiornando le pagine web per aggiungere i prodotti che saranno presentati a partire dalle 19: con ogni probabilità Tim Cook e soci sveleranno i nuovi Apple Watch 6, ma anche il nuovo Apple Watch SE, e la nuova generazione di iPad ed iPad Air, mentre non dovrebbe essere della partita l'iPhone 12, che secondo molti sarà svelato solo il prossimo mese nel corso di un evento ad esso dedicato.

Nel momento in cui stiamo scrivendo non è possibile accedere allo Store, e se si tenta a raggiungere una delle pagine ci si ritrova davanti al messaggio in cui i gestori invitano gli utenti a riprovare tra poco in quanto "sono in corso le operazioni d'aggiornamento del negozio".

Ricordiamo che il keynote di questo pomeriggio potrà essere seguito anche sul canale Twitch di Everyeye con il commento della redazione.