Apple Store offline a livello mondiale: arrivano i nuovi iPhone ed Apple Watch 4

Come di consueto, quando mancano tre ore al keynote di questa sera, Apple ha ufficialmente chiuso tutti gli Apple Store Online a livello mondiale.

Si tratta di una procedura classica e nota a tutti gli osservatori del mondo Apple.

I webmaster sono soliti mettere offline il negozio a ridosso degli eventi di presentazione dei nuovi prodotti, per aggiornarli ed aggiungere i device ed accessori.

Sui contenuti del keynote ormai c'è davvero poco da scoprire: il piatto forte della presentazione dovrebbero essere i tre nuovi iPhone, che solo qualche ora fa sono trapelate proprio dal codice sorgente dello stesso sito Apple, che ha confermato i nomi e le colorazioni di iPhone XS, iPhone XS Max ed iPhone XR.

Durante l'evento, che per la prima volta sarà trasmesso anche su Twitter in diretta streaming, dovrebbe vedere la luce anche la nuova generazione di Apple Watch, la Serie 4 che sempre a giudicare dall'XML Sitemap di Apple potrebbe giungere nei negozi nelle varianti da 40, 42 e 44 millimetri, quindi leggermente più grandi rispetto alla linee precedenti.

Non sono disponibili invece indicazioni sul prezzo dei vari dispositivi, ma chiaramente questa componente varia a seconda del diverso pese e del regime fiscale.

Vi ricordiamo l'appuntamento per le ore 19:00 di questa sera su Everyeye.it per seguire in diretta la presentazione.