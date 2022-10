Apple Store offline a livello mondiale: si avvicinano i nuovi iPad Pro M2

Da qualche minuto gli Apple Store a livello mondiale sono offline, e se ci si prova a collegare si riceve un generico messaggio d'errore in cui il colosso di Cupertino invita gli utenti a ritentare tra pochi minuti in quanto sono in corso gli aggiornamenti del negozio.

A questo punto assumono sempre più veridicità i rumor emersi nelle scorse ore che vogliono Apple pronta ad annunciare già oggi gli iPad Pro con M2. A pubblicare il rumor ci ha pensato il popolare giornalista Mark Gurman, che ha indicato la data di oggi 18 Ottobre 2022 come giorno in cui il colosso di Cupertino svelerà la nuova gamma di iPad Pro.

Come noto, non è in programma alcun keynote ufficiale: Apple dovrebbe affidarsi ai classici comunicati stampa, che dovrebbero arrivare nelle caselle mail delle redazioni a stretto giro di orologio, per svelare i dispositivi. La scelta sarebbe da ricercare nel fatto che non si tratterà di una rivoluzione ma solo di un aggiornamento incrementale a livello hardware.

Secondo altri rumor, la settimana prossima Apple dovrebbe anche annunciare i nuovi MacBook Pro con M2 Pro ed M2 Max, sempre tramite comunicato stampa.

E' atteso anche per oggi l'annuncio della data di lancio di iPadOS 16.1, ma per le conferme di rito sembra mancare davvero poco.