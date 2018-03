Apple Store offline a livello mondiale in vista del keynote di oggi

Come da protocollo, glidi tutto il mondo sono offline da qualche minuto in vista del keynote di oggi, 27 Marzo , in programma nel pomeriggio italiano e che come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine non sarà trasmessi in live streaming.

Il fatto che il negozio sia offline lascia intendere che i webmaster lo stiano preparando in vista dalle presentazione ufficiale dei prodotti che saranno svelati nel pomeriggio e che probabilmente saranno disponibili in pre-ordine già dai prossimi giorni.

Voci recenti parlano dell'arrivo della nuova gamma di MacBook Air, che non sono aggiornati da tempo immemore, e di un nuovo iPad low-cost, quest'ultimo allo scopo di permettere alla società di Tim Cook di competere con Google.

Si tratta del primo keynote di Apple in programma nel 2018, ma sarà incentrato quasi esclusivamente sull'educazione ed istruzione, ecco perchè le aspettative non sono eccessivamente elevate se confrontate a quelle di altri eventi annuali, come quelli in programma al WWDC e di presentazione degli iPhone.

Apple probabilmente presenterà una vasta gamma di prodotti indirizzati a scuole ed insegnanti, ma il focus per noi europei ed italiani è tutto verso le (possibili) nuove aggiunte a livello di dispositivi veri e propri.

Per le conferme di rito, bisognerà attendere ancora qualche ora.