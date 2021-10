Apple Store offline a livello mondiale: nuovi MacBook in arrivo!

Seguendo il classico protocollo che precede i keynote, la Mela ha messo offline gli Apple Store a livello mondiale a poche ore dal keynote Apple del 18 Ottobre 2021. Da qualche minuto, se ci si prova a collegare allo Store online Apple non è possibile effettuare ordini.

Al posto della classica vetrina, viene mostrato un generico messaggio d'errore che invita gli utenti a tornare tra poco.

E' probabile che i webmaster stiano aggiornando il negozio per accogliere i prodotti che verranno mostrati stasera dal palco virtuale dell'Apple Park: al ritorno non dovrebbero esserci grosse novità. in quanto gli aggiornamenti di questo tipo solitamente riguardano il backend e solo dopo l'evento viene pubblicato il materiale promozionale dei nuovi prodotti.

Apple alle 19 dovrebbe mostrare la nuova lineup di MacBook Pro da 14 e 16 pollici, con i nuovi processori M1X, schermo mini-LED ed almeno 512 Gigabyte di memoria. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Apple potrebbe presentare due nuovi SoC: M1 Pro ed M1 Max con specifiche diverse. Si parla di una GPU 16-Core per il Pro e 32-core per il Max.

Della partita dovrebbero essere anche le nuove AirPods 3, che a quanto pare sfoggeranno un design molto simile alle AirPods Pro ma senza le funzionalità "Pro" come la cancelalzione del rumore.