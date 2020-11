Apple Store offline a livello mondiale a ridosso del keynote: arrivano i nuovi Mac

A poche ore dal keynote Apple di stasera 10 Novembre 2020, il colosso di Cupertino ha messo offline gli Store a livello mondiale per preparare il negozio ai prodotti che saranno mostrati alle 19:00 sul palco (virtuale) dell’Apple Park.

Da qualche minuto infatti collegandosi allo Store ci si trova davanti il messaggio d’errore “torniamo subito. Il tempo di aggiornare l’Apple Store e ci rivediamo”.

Come sempre in queste circostanze, i webmaster della Mela stanno aggiornando il negozio per aggiungere i nuovi dispositivi. Secondo le ultime indiscrezioni, il keynote “One More Thing” di stasera sarà quasi interamente dedicato ai nuovi Mac basati sul processore Apple Silicon che Apple ha mostrato nel corso della WWDC.

Qualche ora fa, nel frattempo, è emersa l’indiscrezione secondo cui Apple dovrebbe presentare un nuovo MacBook Pro da 13 pollici più potente ed economico rispetto alla controparte Intel. Si parla di un processore A12Z a 12-core, ed un prezzo inferiore rispetto ai 1.299 Dollari richiesti per il modello attualmente in commercio.

Il down dell’Apple Store dovrebbe però rientrare nel giro di pochi minuti. Nel frattempo, però, non sarà nemmeno possibile controllare lo stato dei propri ordini o effettuare l’acquisto di altri dispositivi.

Ricordiamo che seguiremo l'evento su queste pagine a partire dalle 19 con notizie ed approfondimenti.