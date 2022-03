Apple Store offline a poche ore dal keynote dell'8 Marzo: arrivano i nuovi prodotti

Come da protocollo, quando mancano ormai poche ore al keynote Apple, i webmaster del sito web ufficiale hanno messo in manutenzione i negozi online per effettuare gli aggiornamenti di rito, sintomo che stasera vedremo diversi nuovi prodotti.

Si tratta di una consuetudine: Apple è solita mettere offline il proprio sito web nelle ore precedenti agli eventi (ricordiamo il keynote Apple di stasera 8 Marzo 2022): durante questo lasso di tempo i gestori sono soliti preparare il portale per i device che saranno mostrati sul palco virtuale dell’Apple Park. Non aspettatevi quindi grosse novità nel momento in cui il sito tornerà online, in quanto saranno visibili solo ad evento terminato.

Secondo le ultime indiscrezioni, oltre all’ormai certo iPhone SE di terza generazione Apple potrebbe presentare un iPad Air 5 basato sul chip M1 e non sull’A15 Bionic che abbiamo visto già all’opera su iPhone 13. Della partita però dovrebbe essere anche il nuovo chip M2, ma nelle ultime ore si è fatta largo l’ipotesi secondo cui Apple potrebbe presentare anche il Mac Studio, ovvero un ibrido tra Mac Mini e Mac Pro di cui si era già parlato in passato e che aveva anticipato l’analista Mark Gurman nella sua newsletter “Power On”, dove aveva parlato di un “asso nella manica” che Apple era pronta a sfoderare.