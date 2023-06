Apple Store offline a ridosso della WWDC: arriva Apple AR ed i nuovi MacBook

A poche ore dal keynote Apple della WWDC 2023, il gigante di Cupertino ha messo offline gli Apple Store a livello mondiale. Si tratta di una procedura classica, che da sempre precede gli eventi della Mela.

Secondo i rumor emersi nelle scorse ore, Apple dovrebbe presentare non solo i nuovi sistemi operativi in arrivo nel corso dell'autunno 2023 su Mac, iPhone, iPad, Apple Watch ed Apple TV, ma anche alcune novità hardware.

Piatto forte della serata dovrebbe ovviamente essere Apple AR, il visore per la realtà aumentata e virtuale di cui si parla da tempo e che finalmente dovrebbe mostrarsi nel corso dell'evento, insieme al sistema operativo realityOS.

Tuttavia, non dovrebbero mancare le novità fronte Mac: a riguardo si parla di un MacBook Air M2 da 15 pollici, e forse di un Mac Studio con M2, oltre che di un nuovo Mac Pro. Appare improbabile la presentazione del nuovo M3, però.



Alcuni rumor sostengono anche che Apple potrebbe dire addio ad Hey Siri, ma non è chiaro se ciò coinciderà con una nuova esperienza dell'assistente o meno.

Ovviamente Everyeye seguirà l'evento in diretta con notizie ed approfondimenti. L'appuntamento è in programma alle ore 19: non mancate perchè potrebbe trattarsi di uno dei keynote più importanti della storia recente di Apple.